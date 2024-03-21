2024-03-21 10:48:08 - المصدر: منصة إيشان

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، استهداف محطة توليد الكهرباء في تل أبيب، عاصمة إسرائيل. وجاء في نص بيان “المقاومة”: “استهدف مجاهدو المقاومة الاسلامية في العراق فجر اليوم الخميس الموافق 21 – 3 – 2024 ، بواسطة الطيران المسيّر ، محطة توليد الكهرباء في تل ابيب بأراضينا المحتلة ، مؤكدين استمرارنا في دكّ معاقل الأعداء استكمالاً […]

ظهرت المقالة “المقاومة العراقية” تعلن استهداف محطة توليد كهرباء تل أبيب أولاً على Eishan.