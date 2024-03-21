2024-03-21 11:10:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ ضبطت قوة امنية، اليوم الخميس، ٩ كيلو غرام من مادة الهيروين المخدرة في قضاء حديثة بالانبار. وقال الناطق باسم وزارة الداخلية وخلية الإعلام الامني العميد مقداد ميري في بيان تلقته ايرث نيوز، إن “مديرية شؤون مخدرات الأنبار نفذت عملية أمنية أسفرت عن ضبط ٩ كيلو غرام من مادة الهيروين المخدرة في قضاء حديثة”.

ظهرت المقالة الداخلية: ضبط 9 كيلوغرامات من مادة الهيروين المخدرة في قضاء حديثة بالأنبار أولاً على ايرث نيوز.