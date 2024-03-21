2024-03-21 11:10:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ نشرت صحيفة “لابريس” الكندية رسما كاريكاتيريا يظهر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في هيئة “مصاص دماء” لاعتزامه شن هجوم على مدينة رفح المكتظة بالنازحين جنوبي قطاع غزة، وسرعان ما تعرضت لحملة شديدة تضمنت اتهامات لها بمعاداة السامية. ويظهر الرسم الذي نشرته الصحيفة الرقمية الناطقة باللغة الفرنسية نتنياهو بأذنين مسنّنتين ومخالب وهو يقف مرتديا […]

ظهرت المقالة صحيفة كندية تصور نتنياهو “مصاص دماء” وتتعرض لاتهامات بمعاداة السامية أولاً على ايرث نيوز.