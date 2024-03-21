2024-03-21 11:36:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت هيئة المُدن الصناعية إحدى تشكيلات وزارة الصناعة والمعادن العراقية، يوم الخميس، انضمامها إلى الإتحاد العالمي للمناطق الإقتصادية الحُرة FEMOZA و بالتعاون مع مُنظمة الأُمم المُتحدة للتنمية الصناعية ( اليونيـدو).

وأوضـحَ مُدير عام الهيئة حامـد عـواد محمـد، في بيان أنَّ الهيئة كيان حيوي مُكلف بِدفع عجلة المُدن الصناعية وإزدهارها في جميع أنحاء العراق ، مُبيناً بأنَّ الإنضمام جاءَ لأهمية الشراكات الدولية في تحقيق أهداف الهيئة في ظلّ التغيُرات الإقتصادية وحركة الأسواق وخطوط الملاحة والنقل البري والسككي العالمي ومن أجل التفاعُل معها بِحرفية مُستثمرين الموقع الجُغرافي الإستراتيجي للعراق.

وأشار إلى أنَّ مُنظمة FEMOZA تُعتبر إتحاداً معروفاً دولياً مُلتزماً بِتعزيز المناطق الإقتصادية المُستدامة ولهُ روابط مع ( 200 ) دولة في العالم.

وأردف مدير الهيئة بالقول إنَّ هذا الإنتساب يؤكد أهداف هيئة المُدن الصناعية في خلق بيئة مُواتية للإستثمار والإبتكار والتنويع الإقتصادي من خِلال الإستفادة من المُنظمة وشبكتها العالمية وكذلك جذب الإستثمار الأجنبي إلى العراق وتعزيز قُدرة الهيئة على إنشاء وإدارة المناطق الصناعية التي تُساعد على التنمية المُستدامة ومُشاركة الأعمال التجارية الدولية وتسريع النمو الصناعي داخل العراق عِبْرَ الإستفادة من خبرات المُنظمات الدولية المُتخصصـة .