استقرار أسعار الدولار أمام الدينار في أسواق بغداد

2024-03-21 11:36:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ استقرت أسعار الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي في أسواق العاصمة بغداد، يوم الخميس، فيما تشهد بورصة أربيل عاصمة إقليم كوردستان إغلاقاً بالتزامن مع عطلة عيد نوروز.

وقال مراسل شفق نيوز إن أسعار الدولار استقرت مع افتتاح بورصتيّ الكفاح والحارثية الرئيسيتين في بغداد لتسجل 149650 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار، وهي نفس الأسعار التي سجلتها أمس الأربعاء.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 150750 ديناراً عراقياً، بينما بلغ الشراء 148750 ديناراً لكل 100 دولار.

أما في أربيل فقد أغلقت جميع مكاتب الدولار أبوابها بمناسبة عيد نوروز.