المالية البرلمانية: أسعار صرف الدولار ستستمر بالتراجع أمام الدينار في العراق

2024-03-21 11:48:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

توقعت اللجنة المالية البرلمانية، اليوم الخميس، (21 آذار 2024)، استمرار الانخفاض التدريجي لسعر صرف الدولار في السوق الموازي خلال الأيام المقبلة.

وقال عضو اللجنة مصطفى الكرعاوي، لـ"بغداد اليوم"، ان "الانخفاض الحاصل في السوق بسعر صرف الدولار، هو نتيجة القرارات والإجراءات المتخذة منذ اشهر لمواجهة ازمة الدولار، فنحن منذ البداية قلنا ان حل الأزمة يحتاج الى وقت، حتى تظهر نتائج تلك القرارات والإجراءات".

وبين الكرعاوي، ان "الأيام المقبلة ستشهد انخفاضا مستمرا وبشكل تدريجي بسعر صرف الدولار في السوق الموازي، وهذا سيدفع نحو السيطرة الكاملة الرسمية على الدولار، وسيدفع الى خفض الأسعار في السوق، بعدما ارتفعت بسبب ارتفاع الدولار في السوق الموازي".

يشار الى ان السوق الموازي للدولار يشهد منذ أيام في بغداد وباقي المحافظات انخفاضاً ملحوظاً بسعر الصرف حيث يسجل عند 1490 ديناراً بعدما لامس في الأشهر الماضية عند 1700 دينار.

ويبيع البنك المركزي العراقي الدولار بالسعر الرسمي 1320 ديناراً.