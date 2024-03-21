ثلاثة إرهابيين من داعش بقبضة الاستخبارات العسكرية في نينوى وكركوك

2024-03-21 11:48:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – بغداد

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الخميس (21 آذار 2024)، الاطاحة بثلاثة "إرهابيين" ينتمون إلى "داعش" في محافظتي نينوى وكركوك.

وقالت المديرية في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه "بعمليات نوعية منفصلة ومتابعة مستمرة واستناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة لشعب الفرق ( 8 و 15 و 16 ) التابعة إلى مديرية الاستخبارات العسكرية وبالتعاون مع القوات البرية المتواجدة في قواطع المسؤولية ومن خلال مداهمة أماكن تواجد الارهابيين".

واشارت الى أن "العملية أسفرت عن القبض على ( 3 ) منهم وهم مطلوبين للقضاء العراقي وفق أحكام المادة ( 4 / إرهاب ) في قضاء تلعفر وناحية القيارة ومنطقة الناحية حي رزكاري، والذين كانوا يعملون وينتمون إلى تنظيم داعش".

وأوضحت انه " تم تسليمهم إلى جهات الطلب أصولياً بعد اكمال الإجراءات اللازمة بحقهم".



