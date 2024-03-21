العيداني يعلن القبض على 4 من مطلقي العيارات النارية قرب ديوان محافظة البصرة

2024-03-21 11:48:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - البصرة

اعلن محافظ البصرة أسعد العيداني، اليوم الخميس (21 اذار 2024)، القبض على 4 من مطلقي العيارات النارية قرب ديوان المحافظة.

وقال العيداني في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن " القوات الأمنية تمكنت، فجر اليوم، من القاء القبض على اربعة اشخاص من مطلقي العيارات النارية قرب بناية ديوان المحافظة يوم أمس".

وكانت وسائل اعلام محلية، قد نقلت عن مصادر امنية، أمس الاربعاء، انباءً تفيد بحدوث اطلاق نار قرب ديوان محافظة البصرة، تزامناً مع إعلان البلدية مزايدة علنية لبناية "غالية الثمن"، مبينة انه كان هناك تجمع لعدد من المسلحين مع سيارات نوع "تاهو" وان القوات الامنية قامت بمطاردة المسلحين لاعتقالهم.