الجهد الخدمي يعلن وضع خطة لتصفير العشوائيات في بغداد والمحافظات

2024-03-21 11:54:01 - المصدر: واع

بغداد ـ واع - وسام الملا

أعلن فريق الجهد الخدمي الهندسي، اليوم الخميس، وضع خطة لتصفير العشوائيات في بغداد والمحافظات، فيما أشار الى إنجاز 130 مشروعاً والعمل جارٍ على إكمال 220 أخرى خلال العام.

وقال رئيس الفريق جابر الحساني في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مشاريع فريق الجهد الخدمي الهندسي هي مشاريع للبنى التحتية في المناطق غير النظامية (المحرومة) في بغداد والمحافظات".

وأوضح، أن "الجهد الخدمي لديه أكثر من 350 مشروعاً"، مؤكداً "إنجاز 130 مشروعاً والمتبقي يتم العمل على إنجازها خلال النصف الأول من العام الحالي".

وأشار، الى أن "هناك خططاً وضعت تهدف الى تصفير العشوائيات في بغداد والمحافظات".