برشلونة يسعى بحيلة جديدة لخطف صفقة مميزة

2024-03-21 12:42:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

يسعى فريق برشلونة الاسباني، للتخلي عن أحد نجومه الشباب، من أجل سد ثغراته خلال الموسم الجديد.

ويُعد الشاب أمادو أونانا، لاعب إيفرتون، هو الخيار المفضل لبرشلونة، لتدعيم مركز محور الارتكاز في الفريق الكتالوني.

ويضع برشلونة 45 مليون يورو كقيمة للصفقة، وهو أقل من الـ60 مليون يورو التي يريدها نادي إيفرتون كحد أدنى لبيع اللاعب صاحب الـ22 عاما.

وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، اليوم الخميس (21 اذار 2024)، فان برشلونة ينوي إدراج أحد لاعبيه أمثال أنسو فاتي، كليمونت لينجليت، سيرجينو ديست، أو فيرمين لوبيز ضمن الصفقة.

وأشارت الصحيفة، إلى أن فيرمين لوبيز هو الأكثر قيمة حاليا بينهم، بعدما سجل ضد نابولي وأتلتيكو مدريد مؤخرًا، لكن رغبة اللاعب نفسه هي الاستمرار في برشلونة مهما حدث.

ولا يمانع اليونايتد وأرسنال دفع المبلغ المطلوب نظير شراء صاحب الـ22 عاما، ما يرغم برشلونة على البحث عن حلول للتفوق عليهما من الناحية المالية.

المصدر: سبورت



