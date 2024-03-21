2024-03-21 12:48:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

حدد عضو اللجنة المالية النيابية النائب مضر الكروي، اليوم الخميس (21 اذار 2024)، ثلاث فوائد للعراق من الانضمام الى عضوية البنك الأوربي لإعادة الاعمار والتنمية.

وقال الكروي في حديث لـ "بغداد اليوم" ،ان "انضمام العراق رسميا الى عضوية البنك الأوربي لإعادة الاعمار والتنمية المعروف بـ والتنمية (EBRD) جاء بعد مصادقة مجلس النواب على قانون الانضمام"، لافتا الى انها "خطوة إيجابية سيكون لها اثار مهمة في السنوات الماضية.

وأضاف الكروي، ان "هناك ثلاث فوائد مهمة يمكن تحديدها لبغداد من قرار الانضمام، هي إعطاء مرونة عالية للبنك الأوربي في تمويل المشاريع التنموية والاقتصادية في العراق بالإضافة الى تطوير سياسة تعزيز الاكتفاء من الطاقة ودعم أسواق الطاقة المتجددة والتي لها فرص واعدة في البلاد بالإضافة الى دعم القطاع الخاص وخلق شراكة في اتجاهات متعددة عبر دعم محاور ومبادرة ريادة الاعمار".

وأشار الى ان "إمكانية البنك الأوربي من دعم مشاريع القطاع الخاص عبر مبدأ الاستثمارات سيرافقها دعم فني وتقني وتطوير قدرات الملاكات العاملة وهذا يمثل إضافة إيجابية ستعزز من افاق التعاون بشكل اكبر".

وكان الصندوق العراقي للتنمية الخارجية، أعلن الاربعاء (20 اذار 2024)، انضمام العراق الى عضوية البنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية.

وقالت وزارة المالية في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان "الصندوق العراقي للتنمية الخارجية في وزارة المالية، اعلن انضمام جمهورية العراق إلى عضوية البنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) بعد مصادقة مجلس النواب على قانون الانضمام".

وأوضحت الوزارة، ان "هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية الوزارة في تعزيز أطر التعاون والتواصل ما بين العراق والمؤسسات المالية الدولية، وبعد التنسيق المستمر للصندوق مع إدارة البنك الأوربي وإكمال عملية مساهمة العراق وإتمام كافة الوثائق المتعلقة بالانضمام".

وأكد الصندوق، بحسب البيان، أن "الانضمام سيّمكن البنك الأوروبي من تمويل المشاريع داخل البلد وتعزيز التنمية للقطاعات المختلفة ودعم مبادرة ريادة الأعمال ودعم القطاع الخاص من خلال الاستثمارات والمشاركة في حوار السياسات والمساعدة الفنية".

يشار إلى أن البنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) هو بنك تنموي متعدد الأطراف ومقره لندن، ويركز البنك على الاستثمار كأداة لإعادة بناء اقتصادات السوق في الدول المستفيدة، مع التركيز على دعم القطاع الخاص واستثماراته في الأنشطة الاستشارية والسياسية، كما يساعد البنك الدول على تطوير سياساتها لتعزيز الاكتفاء الذاتي من الطاقة أو أسواق الطاقة المتجددة.