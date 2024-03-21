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وزير الكهرباء يناقش في برلين مع 50 مسؤولاً التحول نحو الطاقات المتجددة

وزير الكهرباء يناقش في برلين مع 50 مسؤولاً التحول نحو الطاقات المتجددة
وزير الكهرباء يناقش في برلين مع 50 مسؤولاً التحول نحو الطاقات المتجددة
2024-03-21 12:50:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ بحث وزير الكهرباء زياد على فاضل في برلين مع كبار مسؤولي الطاقة في العالم التحول نحو الطاقات المتجددة. وذكر بيان لمكتب الوزارة الاعلامي ورد ” ايرث نيوز” أن فاضل شارك في مؤتمر حوار برلين العاشر لتحول الطاقة ‏بحضور مسؤولين في قطاع الطاقة يمثلون 50 بلداً” ، مبينا ان” المؤتمر ناقش على مدى يومين […]

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