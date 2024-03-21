2024-03-21 12:50:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ بحث وزير الكهرباء زياد على فاضل في برلين مع كبار مسؤولي الطاقة في العالم التحول نحو الطاقات المتجددة. وذكر بيان لمكتب الوزارة الاعلامي ورد ” ايرث نيوز” أن فاضل شارك في مؤتمر حوار برلين العاشر لتحول الطاقة ‏بحضور مسؤولين في قطاع الطاقة يمثلون 50 بلداً” ، مبينا ان” المؤتمر ناقش على مدى يومين […]

ظهرت المقالة وزير الكهرباء يناقش في برلين مع 50 مسؤولاً التحول نحو الطاقات المتجددة أولاً على ايرث نيوز.