2024-03-21 12:50:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ اعلنت كتلة الاطار التركماني اليوم الخميس، رفضها الاساءة للمحكمة الاتحادية، فيما بينت ان الهدف منها تضليل الرأي العام. وذكر بيان للكتلة تلقته ايرث نيوز، “لقد أثبتت المحكمة الاتحادية العليا ومنذ ان تشكلت سنة ٢٠٠٥ والى يومنا هذا، بأنها محكمة مستقلة لا تتأثر بأي ضغوطات سياسية، وهي تطبق المهام المناط اليه بحيادية تامة سواء […]

ظهرت المقالة كتلة الاطار التركماني ترفض الاساءة للمحكمة الاتحادية: الهدف منها تضليل الرأي العام أولاً على ايرث نيوز.