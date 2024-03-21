الاستخبارات العسكرية: الإطاحة بثلاثة إرهابيين ينتمون إلى عصابات داعش في محافظتين

2024-03-21 12:54:02 - المصدر: واع

بغداد-واع

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية،اليوم الخميس، الإطاحة بثلاثة إرهابيين ينتمون إلى عصابات داعش الإرهابية في محافظتين.

وقالت المديرية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "بعمليات نوعية منفصلة ومتابعة مستمرة واستناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة لشعب الفرق ( 8 و 15 و 16 ) التابعة إلى مديرية الاستخبارات العسكرية وبالتعاون مع القوات البرية المتواجدة في قواطع المسؤولية ومن خلال مداهمة أماكن تواجد الارهابيين، أسفرت عن إلقاء القبض على ( 3 ) منهم وهم مطلوبين للقضاء العراقي وفق أحكام المادة ( 4 / إرهاب) في قضاء تلعفر وناحية القيارة ومنطقة الناحية حي رزكاري، والذين كانوا يعملون وينتمون إلى تنظيم داعش الارهابية".

واضافت انه "تم تسليمهم إلى جهات الطلب أصولياً بعد اكمال الإجراءات اللازمة بحقهم".