2024-03-21 13:20:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:قالت مديرية زراعة ذي قار ان حملة تم تنظيمها من قبل قسم الوقاية لمتابعة المكاتب الزراعية وصلاحية المبيدات التي يتم بيعها.واوضح مدير الزراعة الدكتور فاقد عبد الامير لشبكة اخبار الناصرية ان فريقا مشتركا من قسم الوقاية نظم حملة لمتابعة المكاتب الزراعية في قضاء الغراف لمعرفة صلاحية المبيدات فيها...

The post زراعة ذي قار تتحرى صلاحية المبيدات المستخدمة في اسواق الغراف شمال الناصرية appeared first on شبكة اخبار الناصرية.