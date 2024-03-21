2024-03-21 13:20:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: توقَّعت دائرة انواء الناصرية اليوم الخميس ان تتأثر المدينة بمنخفض جوي قادم من السودان يتسبب بحالة مطرية يوم غد الجمعة. وقال مدير انواء الناصرية احمد كريم ، ان مدينة الناصرية تاثَّرت بمنخفض جوي قادم من السودان الذي يمر على البحر الاحمر ليكتسب الرطوبة ويؤثر بشكل مباشر على...

The post منخفضٌ جوي من السودان يؤثر على ذي قار وفرصة لتساقط الأمطار appeared first on شبكة اخبار الناصرية.