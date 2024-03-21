2024-03-21 13:30:03 - المصدر: واع

بغداد – واع – حسين عماريواصل منتخبنا الوطني للشباب لكرة اليد وحداته التدريبية ضمن معسكره التدريبي المقام في محافظة السليمانية استعداداً للمشاركة في تصفيات كأس العالم والتي ستقام في المملكة العريية السعودية شهر تموز المقبل.وقال مدرب المنتخب الوطني للشباب خالد عدنان، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الخميس: إن" المنتخب يواصل معسكره بمشاركة عشرين لاعباً، وبمعدل وحدتين تدريبيتين صباحية ومسائية منذ انطلاقه في السابع عشر من الشهر الحالي ومن المؤمل أن يستمر لغاية السادس والعشرين منه".وأضاف عدنان، أن" هذا التجمع هو الثالث على أمل أن يتم تأمين معسكرات خارجية ومباريات ودية دولية لرفع الجانب البدني والتكتيكي قبل الدخول في المنافسات الرسمية".وتابع عدنان، أن" الكادر التدريبي عازم على تقديم مستوى جيد وصناعة جيل جديد يلعب كرة يد تليق بسمعه العراق"، لافتاً الى أن" الجهاز الإداري يعمل بكل الإمكانيات لتوفير سبل النجاح وتهيئة الأجواء المناسبة للاعبين".