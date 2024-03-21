2024-03-21 13:36:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أظهرت بيانات وزارة التجارة والصناعة الهندية، أن العراق صدّر أكثر من 800 ألف برميل يوميا الى الهند خلال الشهر شباط /فبراير الماضي.

وأظهرت البيانات أن إجمالي واردات الهند الشهر الماضي انخفض بنسبة 10% عن يناير/كانون الثاني إلى 4.72 ملايين برميل يوميا. ويعد هذا الانخفاض أكثر حدة من البيانات الحكومية الأولية.

وتشير البيانات إلى أن شركات التكرير الهندية استوردت في شهر شباط 1.51 مليون برميل يوميا من النفط الروسي، وشكلت نحو 32% من إجمالي واردات الهند النفطية، مقارنة مع 28% في الشهر السابق.

ووفقا للبيانات ذاتها، فإنه في الشهر شباط ، خفضت شركات التكرير الهندية وارداتها من العراق بنسبة 32% عن كانون الثاني لتصل الى 861200 برميل يوميا، في حين زادت المشتريات من السعودية بنسبة 13.8% إلى 801700 برميل يوميا.

وأدى ذلك إلى ارتفاع حصة أوبك في واردات الهند الشهرية إلى نحو 56% في شباط من 54% في كانون الثاني.