2024-03-21 13:50:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أعلنت الحكومة الكولومبية، انها ستبدأ في نيسان المقبل عملية استعادة أكبر كنز تحت الماء في العالم قبالة سواحل كولومبيا، مبينة ان الكنز يضم سبائك فضة وقطعا نقدية ذهبية وصناديق من الزمرد تقدر قيمتها بمليارات الدولارات. ويوجد ما قيمته أكثر من 17 مليار دولار من الذهب والفضة والزمرد على عمق 600 متر تحت سطح […]

ظهرت المقالة كولومبيا تستعد لانتشال أكبر كنز في تاريخ البشرية من قاع البحر أولاً على ايرث نيوز.