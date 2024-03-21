وفد أمني برئاسة يار الله يصل إلى قاطع عمليات كربلاء المقدسة

2024-03-21 13:54:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

وصل رئيس أركان الجيش الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يار الله، اليوم الخميس، إلى قاطع عمليات كربلاء المقدسة، للاطلاع على الوضع الأمني.

وذكر بيان لوزارة الدفاع، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس أركان الجيش الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يار الله، وصل إلى قاطع عمليات كربلاء المقدسة، يرافقه معاونه للعمليات وقائد القوات البرية".

وأضاف البيان، أن "الزيارة جاءت للاطلاع على الوضع الأمني في قاطع عمليات كربلاء المقدسة".

وأشار إلى، أن " رئيس أركان الجيش التقى بمحافظ كربلاء المقدسة ".