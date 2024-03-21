2024-03-21 13:54:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أوضحت لجنة الامن والدفاع النيابية، اليوم الخميس (21 آذار 2024)، العقوبات المتوقعة للضباط المتورطين بـ"شبكة الابتزاز"، فيما اشارت الى انها قد تصل الى الطرد من الخدمة.

وقال عضو اللجنة ياسر وتوت لـ"بغداد اليوم"، إن "إحالة عدد من الضباط الى الآمرة بعد ثبوت تورطهم بإدارة شبكة الابتزاز، هي خطوة أولية لغرض محاكمتهم والتحقيق معهم، بعد سحب المناصب العليا منهم، حتى لا يكون هناك أي تأثير على سير التحقيقات".

وبين وتوت أنه "هناك محاكم عسكرية شكلت بحق هؤلاء الضباط"، مشيرا الى أن "الامر لن يختصر فقط على الاعفاء من المناصب والاحالة الى الآمرة، بل ربما تكون هناك عقوبات مشددة عليهم تصل الى مرحلة الطرد من الخدمة".

وأوضح أن "هذا الامر يعتمد على نتائج التحقيقات وكذلك ما سيصدر من قرارات من المحاكم المختصة بهذا الامر".

وأمس الاربعاء، اعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، احالة بعض الضباط الكبار الى الآمرة يمتلكون شبكة للاساءة الى المؤسسة الأمنية وابتزاز ضباط وجنود من خلال صفحات باسماء وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

فيما قال مصدر لـ"بغداد اليوم"، إن "الفريق الركن سعد العلاق، واللواء سعد معن في صدارة قائمة الضباط المحالين للامرة، فضلا عن 14 ضابطا آخر برتب عقيد وعميد ولواء ومقدم".