2024-03-21 13:54:08 - المصدر: منصة إيشان

أفادت وسائل إعلام تركية، الخميس، بأن وحدات الاستخبارات التركية، قتلت برزان حسن زاده، المسؤول لدى تنظيم “بي كا كا” عن شؤون الشباب في إيران، خلال عملية شمالي العراق. وذكرت وكالة الأناضول نقلاً عن مصادر تركية، أن “جهاز الاستخبارات التركي (MİT) رصد مكان وجود حسن زاده الملقب بـ”تولهيلدان قنديل” في ريف منطقة قنديل شمالي العراق”، لافتة […]

ظهرت المقالة بعد يومين من اغتيال روجدا بيلان.. الاستخبارات التركية تغتال برزان حسن زاده في قنديل أولاً على Eishan.