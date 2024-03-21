الأنبار تعلن تفاصيل مشروع هيت الكبير

2024-03-21 14:42:02 - المصدر: واع

الأنبار ـ واع ـ أحمد الدليمي

أعلنت دائرة مجاري الأنبار، اليوم الخميس، عن تفاصيل مشروع هيت الكبير.

وقال مدير مجاري الأنبار ذاكر حميد عبد، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مشروع مجاري هيت الكبير، يتضمن تجهيز وتنفيذ وتشغيل وصيانة مشروع مجاري شبكات مياه الأمطار وشبكات المياه الثقيلة مع محطات الرفع ومحطة معالجة لمدينة هيت".

وأوضح، أن "المشروع يتكون من شبكة مياه المجاري الثقيلة وشبكة مياه الأمطار، فضلاً عن أربع محطات ضخ مياه المجاري الثقيلة ومحطة ضخ واحدة لمياه الأمطار ومحطة معالجة مركزية ومنهول لشبكة مياه المجاري الثقيلة".