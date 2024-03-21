الكهرباء تطمئن العراقيين بصيف "إيجابي" إذا توفرت الشروط

2024-03-21 14:42:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الكهرباء العراقية، يوم الخميس، أن فصل الصيف المقبل سيكون "مطمئنا وإيجابيا" إذا توفرت فيه شروط "الغاز والوقود"، فيما أشارت إلى أن الربط الكهربائي مع الاردن سيدخل حيز التنفيذ.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى، لوكالة شفق نيوز، ان "الصيف المقبل سيشهد استقرارا وسيكون ايجابيا على المواطنين اذا توفر الوقود وانتظمت اطلاقات الغاز المورد أو الوطني وحصلنا على كميات المطلوبة".

واضاف، ان "استقرار المنظومة الكهربائية في الوقت الحاضر يأتي مع الانتهاء من صيانة وحدات توليدية، وكذلك إدخال وحدات جديدة إلى المنظومة"، مؤكداً في ذات الوقت أن "الغاز الإيراني تحسن بعد ان كان متوقفاً عن منطقة الفرات الاوسط وبغداد، وتم ضخ 10 مليارات متر مكعب من الغاز".

وأشار أيضا إلى أن "اعتدال درجات الحرارة، ما يساهم في استقرار المنظومة من حيث ساعة تجهيز الكهرباء وحتى أحمالها".

وبشان الربط الكهربائي بيّن موسى، أن "الربط الكهربائي مع الأردن سيدخل في الأيام القادمة إلى العمل وتمت جاهزيته 100%"، موضحاً أن "المرحلة الأولى سيكون في قضاء الرطبة غرب الانبار".

أما الربط مع دول الخليج، قال موسى، أنه "سيكون مكتملاً خلال من 8 الى 10 أشهر"، مؤكدا "سنحرص على ضغط سقف الزمن لإنجازه في نهاية العام".