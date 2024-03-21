2024-03-21 14:54:05 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ شددت نائبة عن الإطار التنسيقي، يوم الخميس، ضرورة مناقشة تفعيل فرض الغرامات المرورية عبر كاميرات المراقبة ورادارات السرعة وتأثيرها على المواطن، فيما استغربت من تنفيذه قبل إعداد الشوارع وتنظيمها.

وقالت ابتسام الهلالي لوكالة شفق نيوز، ان "تفعيل نظام الغرامات المرورية بواسطة الكاميرات الذكية خطوة بالاتجاه الصحيح"، مؤكدة أنها "تساهم بتقليل الحوادث والتجاوزات المرورية".

وأضافت، "يجب أن يسبق هذا الإجراء إكساء وتخطيط الطرق وتفعيل نظام إشارة المرور بشكل نظامي، وتطبيق القانون على الجميع".

وبينت، ان "الغرامات المرورية وفق قانون مديرية المرور لسنة 2019 وآلية احتسابها يحب أن تعدل"، مؤكدة ضرورة أن "لا تكون آلية احتساب الغرامات التحريرية مشابهة للغرامات الإلكترونية".

وأوضحت، أن "الغرامات عبر الكاميرات الذكية ستؤثر على المواطنين وخصوصا اصحاب الدخل المحدود ويجب اعادة النظر بها".

وبينت الهلالي، "نحن بدورنا كأعضاء في مجلس النواب نطالب رئاسة المجلس بمناقشة تفعيل نظام الغرامات المرورية، مع إعادة النظر بالغرامات التي تسجل عبر الكاميرات الذكية".

وتساءلت الهلالي، عن كيفية معرفة سائق المركبة مسار السير، دون أي تخطيط للشوارع".

وشرعت مديرية المرور العامة يوم 12 من آذار الجاري، فرض الغرامات المرورية عبر كاميرات المراقبة الذكية ورادارات السرعة في عموم العراق.

ولاقى هذا القرار إشادة من المجتمع العراقي كونه يساعد في خفض حوادث الطرق، إلا أنه واجه انتقادات حادة من سالكي الطرق لعدم أهلية شوارع العاصمة تنفيذه على أرض الواقع.

وتفتقر معظم شوارع بغداد، الاكساء الجيد والتخطيط المروري، فضلا عن الإشارة الضوئية حيث يعتمد السائقون في معظم تقاطعات العاصمة على إشارة رجل المرور، ما يعد عائقا مناقضا لعمل الكاميرات الذكية.