وزارة النفط تعلن اعتماد الدفع الالكتروني بدل النقدي للبنزين السوبر و المحسن

2024-03-21 14:54:05 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت وزارة النفط - شركة توزيع المشتقات النفطية، الخميس، المباشرة بتزويد المركبات بالوقود "السوبر، والمحسن " وفقاً لبطاقات الدفع الالكتروني POS في جميع المحافظات ، إعتباراً من يوم غدٍ الجمعة 22 آذار 2024 .

أعلن ذلك مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية حسين طالب وقال في بيان اليوم، إن عملية تزويد المركبات بمادتي البنزين بنوعيه ( المحسن و السوبر ) في بغداد وجميع المحافظات، مبيناً ان هذة التطبيق سيشمل في المراحل المقبلة المنتجات النفطية كافة.