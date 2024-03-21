2024-03-21 15:00:10 - المصدر: منصة إيشان

كشف عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني وفاء محمد كريم، اليوم الخميس، عن زيارة لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، إلى مدينة أربيل مركز إقليم كردستان. وقال عبد الكريم، في بيان مقتضب، ورد لمنصة “إيشان”، إن “رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، يزور أربيل اليوم لحل الخلافات العالقة بين الطرفين”. وفجّر الحزب الديمقراطي الكردستاني، الذي يتزعمه مسعود […]

ظهرت المقالة السوداني يزور أربيل للقاء بارزاني وحل الخلافات مع بغداد أولاً على Eishan.