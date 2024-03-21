2024-03-21 15:00:10 - المصدر: منصة إيشان

“ورطتيني”، يقول السياسي مشعان الجبوري لإعلامية ردا على سؤالها خلال برنامج رمضاني متلفز، عمّن هدده بإسقاط عضويته في مجلس النواب، في حال عدم ترك مشروع التحالف الثلاثي، يقول مشعان: “رئيس المحكمة الاتحادية، القاضي جاسم العميري، قبل أن يسقّط عضويتي”. أعاد الجبوري نشر هذا المقطع من المقابلة، وأرفقه بتعليق بمثابة إعلان الهجوم على رئيس المحكمة الاتحادية: […]

ظهرت المقالة تناغم مع أربيل أم “جواب عفوي”؟ مشعان بمواجهة المحكمة الاتحادية أولاً على Eishan.