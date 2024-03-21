2024-03-21 15:10:03 - المصدر: ايرث نيوز

كشف مصدر في حركة المقاومة الإسلامية حماس، عن أسباب تعثر المفاوضات مع الاحتلال الإسرائيلي من أجل التوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى ضمن اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة. وأرجع المصدر تعثر المفاوضات إلى 3 أسباب، يكمن الأول في رفض الاحتلال الانسحاب من محوري الرشيد وصلاح الدين، للسماح بعودة النازحين دون شروط ومرور المساعدات. أما […]

ظهرت المقالة مصدر في حماس يكشف أسباب تعثر المفاوضات مع الكيان الصهيوني أولاً على ايرث نيوز.