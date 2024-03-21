2024-03-21 15:10:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ قررت وزارة النفط، اليوم الخميس، اعتماد الدفع الالكتروني بدل النقدي للبنزين السوبر والمحسن اعتباراً من يوم غد الجمعة. وذكر بيان للوزارة تلقته” ايرث نيوز” ان “شركة توزيع المشتقات النفطية باشرت بتزويد المركبات بالوقود “السوبر” و”المحسن” وفقاً لبطاقات الدفع الالكتروني POS في جميع المحافظات، إعتباراً من يوم غدٍ الجمعة”. واضاف البيان، ان “عملية التزويد ستشمل بغداد […]

ظهرت المقالة النفط تعلن اعتماد الدفع الإلكتروني للبنزين السوبر والمحسن بدءاً من الغد أولاً على ايرث نيوز.