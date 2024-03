بالصور: إفتتاح مكتب جوازات الرفاعي الالكتروني واستحصال الجواز خلال اقل من ساعة

2024-03-21 15:20:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:افتتحت مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة في ذي قار قسم جوازات الرفاعي شمال مدينة الناصرية.وقال مدير الأحوال المدنية والجوازات والإقامة في ذي قار العميد فراس الحمداني لشبكة اخبار الناصرية ان افتتاح قسم جوازات في قضاء الرفاعي جاء بناء على توجيهات وزارة الداخلية وسيقدم خدماته لمواطني اقضية الفجر والقلعة...

