2024-03-21 15:24:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

أكد لاعب المنتخب الوطني العراقي بكرة القدم مناف يونس، اليوم الخميس (21 اذار 2024)، جاهزية اللاعبين لمواجهة نظيرهم الفلبيني، اليوم ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المزدوجة المؤهلة لمونديال 2026 وكأس آسيا 2027.

وأضاف يونس، في تصريح صحفي تابعته "بغداد اليوم"، أن "الفريق على أتم جاهزية و إن شاء الله نُحقق شيئًا يليق بنا وكلنا إصرار وعزيمة على تحقيق النتيجة المطلوبة ولا نعاني من إصابات"، مؤكدا انه "بحكم الظروف هناك من لن يُشارك ولكننا جاهزون لتقديم شيء يليق بالشعب العراقي وبالجمهور الذي سيأتي لمساندتنا".

فيما قال زميله عبدالرزاق قاسم: "استعدينا بصورة جيدة لهذه المباراة وسنُطبق ما قاله المدرب وكل اللاعبين جاهزين بصورة كاملة ولديهم إصرار وعزيمة لتقديم شيء يُرضينا ويُرضي الجهاز الفني والشعب العراقي، وعلينا التركيز وكل مباراة نخوضها بالنسبة لنا كالنهائي".

وأكمل: "أمنيتي تحققت بالتواجد بالمنتخب ولكن لابد أن أثبت نفسي وأقدم كل ما لديّ لأكون لاعباً مهماً، وإن شاء الله أكون ضمن المجموعة".

ويتصدر منتخب العراق، جدول ترتيب مجموعته في التصفيات المشتركة، برصيد 6 نقاط، بفارق 3 نقاط عن الوصيف فيتنام.







