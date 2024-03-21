وزير العدل يوقع على وثيقة انضمام العراق إلى النظام الأساسي لمحكمة العدل الإسلامية الدولية

2024-03-21 15:36:01 - المصدر: واع

بغداد ـ واع

وقع وزير العدل خالد شواني، اليوم الخميس، على انضمام العراق الى النظام الأساسي لمحكمة العدل الإسلامية الدولية.

وذكر بيان لوزارة العدل تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "وزير العدل خالد شواني وخلال زيارته الى المملكة العربية السعودية، التقى الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه".

وأضاف، أنه "خلال زيارته الى مقر المنظمة في جدة قام بالتوقيع على انضمام جمهورية العراق الى النظام الأساسي لمحكمة العدل الإسلامية الدولية التي تعتبر إحدى الهيئات القضائية التابعة للمنظمة".

وأشار شواني، الى "موقف الحكومة برئاسة محمد شياع السوداني، في التعامل مع القضايا التي تهم العالم الإسلامي وفي مقدمتها موقفها من العدوان ضد الشعب الفلسطيني في غزة وسعي العراق الى توطيد العلاقات بين أعضاء المنظمة بما يخدم واقع العالم الإسلامي، كما تطرق الى إنجازات الحكومة وجهودها في تحقيق التنمية الاقتصادية ودورها في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والسياسي والأمني".

من جانبه، أعرب الأمين العام، عن "سعادته بهذه الزيارة وهذا الدور المهم للعراق لما يمثله من واجهة حضارية وإسلامية مؤثرة في جميع القضايا والمجالات التي تهم الأمة"، منوهاً بأن "تقريره السنوي سيتضمن إنجازات الحكومة العراقية في المجالات الاقتصادية والتنموية والتطور الحاصل في المجالات كافة وجهودها ومواقفها تجاه قضايا الأمة الإسلامية".

وتمت مناقشة أهمية مصادقة العراق على النظام الأساسي لمحكمة العدل الإسلامية الدولية في تسوية النزاعات القانونية بطرق ودية أو من خلال هيئات التحكيم التابعة للمحكمة وبما يعزز تحقيق العدالة ولا تعرقل جهود تحقيق التنمية.

وحضر مراسم التوقيع مدير عام الشؤون السياسية في المنظمة السفير محمد الصالح تقية، ومدير الشؤون القانونية في المنظمة ومندوب العراق الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي حسن علي حسن، والقنصل العام ومندوب جمهورية العراق لدى منظمة التعاون الإسلامي محمد سمير النقشبندي.