النفط تعلن اعتماد الدفع الالكتروني بدل النقدي للبنزين السوبر والمحسن اعتبارا من الجمعة

2024-03-21 15:36:01 - المصدر: واع

بغداد ـ واع

قررت وزارة النفط، اليوم الخميس، اعتماد الدفع الالكتروني بدل النقدي للبنزين السوبر والمحسن اعتباراً من يوم غد الجمعة.

وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الخميس، ان "شركة توزيع المشتقات النفطية باشرت بتزويد المركبات بالوقود "السوبر" و"المحسن" وفقاً لبطاقات الدفع الالكتروني POS في جميع المحافظات، إعتباراً من يوم غدٍ الجمعة".

واضاف البيان، ان "عملية التزويد ستشمل بغداد وجميع المحافظات"، مبيناً ان "المرحلة المقبلة ستتضمن تطبيق القرار على المنتجات النفطية كافة".