2024-03-21 15:36:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ طالب مجلس المعلمين المعترضين في السليمانية، يوم الخميس، الاتحاد الوطني الكوردستاني بإيقاف العمل بحساب "حسابي" والتعامل مع وزارة المالية الاتحادية، مهدداً بتنظيم تظاهرات حاشدة أمام منزل الرئيس العراقي الراحل مام جلال طالباني.

وقال عادل حسن ممثل المعلمين المعترضين في السليمانية خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، "إذا لم يقرر الاتحاد الوطني الكوردستاني إيقاف العمل بحساب (حسابي) في حدود محافظتي السليمانية وحلبجة بحلول يوم الاثنين المقبل وقرر عدم التعامل مباشرة مع وزارة المالية الاتحادية، فسننظم مظاهرات كبيرة أمام بيت مام جلال في نفس اليوم".

وطلب المعلمون المعترضون من الاتحاد الوطني الكوردستاني وحركة التغيير عدم "التعامل بشكل رمادي" مع قضية رواتب الموظفين، وقالوا، إن "الاتحاد الوطني والتغيير يقولون إنهم يدعمون حقوق الموظفين ومن ناحية أخرى يدعمون ما يريده الحزب الديمقراطي من أجل مصالحهم الخاصة، بحسب تعبيرهم.

وأكد عضو مجلس النواب العراقي مثنى أمين، يوم السبت، 16 آذار الجاري، أن مشكلة رواتب موظفي حكومة إقليم كوردستان قد تم حلها من خلال قرارات المحكمة الاتحادية"، مستدركا، أن "المشكلة الحالية بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية هي مشكلة اعتماد (حسابي) الخاص بحكومة الإقليم، أم (حسابك) الخاص بالحكومة الاتحادية".

وقررت المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق)، يوم الأربعاء، 21 / 2 / 2024، إلزام كل من محمد شياع السوداني رئيس مجلس الوزراء الاتحادي، ورئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني بتوطين رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام لدى المصارف الاتحادية.