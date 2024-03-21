"رقم عال".. إحصائية حكومية باعداد المغتربين العراقيين في أوروبا

2024-03-21 15:40:04 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، اليوم الخميس، نتائج الخطة الوطنية الشاملة للحد من الهجرة غير الشرعية، وفيما أكدت ‏انخفاض نسبها الى حد كبير، أوضحت إجراءاتها بهذا الشأن. وقال وكيل الوزارة كريم النوري، إن نسب الهجرة اللاشرعية للعراقيين ‏انخفضت الى حد كبير وذلك لأسباب كثيرة منها الرفض الأوروبي لمبررات الهجرة اللاشرعية خصوصاً أن وضع العراق الان جيد قياساً بالوضع في النظام السابق، مبيناً أن هناك حوالي 30 ألف مغترب عراقي في ألمانيا فقط و60 ألف عراقي بباقي الدول الأوروبية. وأضاف أن الأمر الثاني الذي حد كذلك من هذه الهجرة هو الإجراءات العراقية السريعة بإيقاف السفر إلى بلاروسيا التي مهدت لإدخال العراقيين من خلال مافيات وشركات المتاجرة بالبشر، كما أعطى العراق رسالة واضحة للاتحاد الأوروبي الذي كان متوجساً، إلا أنه الان ينظر إلى الإجراءات العراقية على أنها إجراءات إيجابية ومحترمة وتجري في سياق القوانين الدولية، مشيراً إلى أن العراق أثبت أنه من الدول التي تحارب الهجرة اللاشرعية من خلال التثقيف والوعي والزيارات المتبادلة مع باقي الدول. ‏ وأوضح أن الوزارة الآن تسير بالاتجاه الإعلامي لبيان خطورة الهجرة اللاشرعية وخاصة أن هناك تخوفاً أوروبياً لاستقبال العراقيين وبعض دول أوربا وعدم السماح للعراقيين بالهجرة اللاشرعية، إذ إن العراق حذر مبكراً من أن بعض الدول مثلاً بلاروسيا عندما تفتح حدودها إنما تغامر وتتاجر بالعراقيين. ولفت إلى أن العراق سهل الكثير من الإجراءات لعودة العراقيين وطالب الاتحاد الأوروبي بوضع بعض الامتيازات والإمكانيات من أجل عودة العراقيين إلى ديارهم.