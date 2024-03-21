القبض على 3 متهمين بتهريب النفط وضبط عجلاتهم في بغداد

2024-03-21 15:40:04 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، القاء القبض على ثلاثة متمين بتهريب المشتقات النفطية وضبط عجلاتهم في بغداد. وذكرت الوزارة في بيان ورد لـالغد برس، أن مفارز لواء شرطة الطاقة الثالث نفذت عملية إلقاء قبض على 3 متهمين بتهريب المشتقات النفطية، مؤكدةً ضبط عجلات المتهمين في جانب الكرخ من العاصمة بغداد لوجود عدة مخالفات عليها. وأشارت الى اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المتهمين استناداً للقانون رقم 41 لسنة 2008 الخاص بمكافحة تهريب النفط ومشتقاته.