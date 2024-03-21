2024-03-21 15:48:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ وقّع وزير العدل خالد شواني، على وثيقة انضمام العراق الى النظام الأساسي لمحكمة العدل الاسلامية الدولية، حسبما ذكرته الوزارة في بيان اليوم الخميس.

جاء ذلك خلال زيارة يجريها الوزير الى السعودية والتي التقى فيها حسين ابراهيم طه الامين العام لمنظمة التعاون الإسلامي

وذكر البيان أنه "خلال زيارته الى مقر المنظمة في جدة قام بالتوقيع على انضمام جمهورية العراق الى النظام الأساسي لمحكمة العدل الإسلامية الدولية التي تعتبر احدى الهيئات القضائية التابعة للمنظمة".

ووفقا للبيان فقد "تمت مناقشة اهمية مصادقة العراق على النظام الأساسي لمحكمة العدل الإسلامي الدولي في تسوية النزاعات القانونية بطرق ودية او من خلال هيئات التحكيم التابعة للمحكمة وبما يعزز تحقيق العدالة ولا تعرقل جهود تحقيق التنمية".

هذا وقد حضر مراسم التوقيع كل من السفير محمد الصالح تقية مدير عام الشؤون السياسية في المنظمة، والسفير حسن علي حسن مدير الشؤون القانونية في المنظمة، ومندوب العراق الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي، محمد سمير النقشبندي القنصل العام ومندوب جمهورية العراق لدى منظمة التعاون الإسلامي .