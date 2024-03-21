2024-03-21 15:50:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ وقع وزير العدل خالد شواني، اليوم الخميس، على انضمام العراق الى النظام الاساسي لمحكمة العدل الاسلامية الدولية. وذكر بيان لوزارة العدل تلقته وكالة ايرث نيوز ، ان “وزير العدل خالد شواني وخلال زيارته الى المملكة العربية السعودية، التقى الامين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين ابراهيم طه”. واضاف، انه “خلال زيارته الى مقر المنظمة […]

ظهرت المقالة العراق ينضم إلى النظام الأساسي لمحكمة العدل الإسلامية الدولية أولاً على ايرث نيوز.