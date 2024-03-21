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العراق ينضم إلى النظام الأساسي لمحكمة العدل الإسلامية الدولية

العراق ينضم إلى النظام الأساسي لمحكمة العدل الإسلامية الدولية
العراق ينضم إلى النظام الأساسي لمحكمة العدل الإسلامية الدولية
2024-03-21 15:50:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ وقع وزير العدل خالد شواني، اليوم الخميس، على انضمام العراق الى النظام الاساسي لمحكمة العدل الاسلامية الدولية. وذكر بيان لوزارة العدل تلقته وكالة ايرث نيوز ، ان “وزير العدل خالد شواني وخلال زيارته الى المملكة العربية السعودية، التقى الامين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين ابراهيم طه”. واضاف، انه “خلال زيارته الى مقر المنظمة […]

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