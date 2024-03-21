المندلاوي يصف محاولات استهداف المحكمة الاتحادية بالخطيرة

2024-03-21 15:54:08 - المصدر: قناة الثامنة

وصف رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي، الخميس، محاولات استهداف المحكمة الاتحادية، بالخطيرة وتعرض أمن البلد للتهديد. وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب بالنيابة في بيان أن "رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي، أعرب عن دعم السلطة التشريعية للمحكمة الاتحادية العليا؛ وبما يُعزز من دورها في حفظ وحدة العراق، وصيانة الدستور، وحماية النظام الديمقراطي الحديث، وتطبيق العدالة وتحقيق سيادة القانون". وحذر المندلاوي وفقاً للبيان، من "محاولات استهداف المحكمة الاتحادية العليا والنيل من شرعيتها واستقلالها والتشكيك بنزاهة قراراتها"، واصفاً "ذلك بالخطوة الخطيرة التي تعرض أمن واستقرار البلاد للتهديد". ودعا إلى "ضرورة دعم جهود المحكمة الاتحادية العليا في التصدي للملفات الوطنية وحفظ