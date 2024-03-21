مقتل واصابة 15 شخصا في تفجير انتحاري في أفغانستان

2024-03-21 15:54:08 - المصدر: قناة الثامنة

قتل وأصيب 15 شخصا على الأقل بجروح الخميس جراء تفجير انتحاري خارج مصرف في مدينة قندهار بجنوب أفغانستان. وقال مدير الإعلام والثقافة في ولاية قندهار إنعام الله سمنغاني في تصريح لوسائل الاعلام ان التفجير الانتحاري ادى الى مقتل ثلاثة اشخاص واصابة 12 اخرين بجروح، بحسب المعلومات الاولية. واضاف سمنغاني ان التفجير استهدف مجموعة من الأشخاص كانوا متجمعين خارج فرع مصرف كابول الجديد في قندهار لاستلام رواتبهم، مؤكدا أن الضحايا هم من المدنيين. وأفاد بأن الوضع تحت السيطرة في أحد مستشفيات المدينة حيث نقل الجرحى، ونفى صحة منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تحدّثت عن نداءات ملحة للتبرّع بالدم، فيما فرضت سلطات