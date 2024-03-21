حكومة الاقليم تواصل انتاج النفط دون دفع الرواتب

2024-03-21 15:54:08 - المصدر: قناة الثامنة

يمر خمسون يوما على توزيع رواتبِ شهر كانون الثاني، وحكومةُ اقليم كوردستان عاجزةٌ عن دفع رواتب موظفيها. الراتب من الحقوق الأساسية للموظفين والمتقاعدين، ومصدر رزقهم الوحيد، ولكن أن يمرّ خمسون يوما على توزيعِ رواتب شهر كانون الثاني في اقليم كوردستان، ومصير رواتب شهِر شباط لا يزال مجهولا، ذلك ما يؤرقهم ويُثقل كاهلهم. الحكومةُ الاتحادية أرسلت خمسَمئةٍ وتسعةً وتسعين ملياراً وستَمئةٍ واثنين وعشرين مليونَ دينار، في حين ان إجمالي الرواتب لشهرٍ واحد يبلغ تسعَمئة وتسعةً وأربعين مليارَ دينار. حكومة إقليم كوردستان، كانت تعتمد في السابق على الإيرادات غيرِ النفطية لتغطية العجز في رواتب الموظفين حتى نهاية عام 2023 وكانت نسبتُها ثلاثَمئة