2024-03-21 15:54:08 - المصدر: منصة إيشان

تعتبر مباراة منتخبنا الوطني التي ستقام على أرضية ملعب البصرة الدولي في تمام الساعة العاشرة من مساء اليوم الخميس، أمام الفلبين، أكبر خطوة لأسود الرافدين في التصفيات المشتركة المؤهلة لمونديال 2026 وكأس آسيا 2027. ويتصدر منتخبنا جدول ترتيب مجموعته في التصفيات المشتركة، برصيد 6 نقاط، بفارق 3 نقاط عن فيتنام. وخاض أسود الرافدين آخر […]

ظهرت المقالة ملعب البصرة يؤازر.. أسود الرافدين اليوم أمام وضع خطوة أكبر في اتجاه مونديال كأس العالم أولاً على Eishan.