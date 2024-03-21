2024-03-21 16:20:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

في خطوة تتفق مع التوقعات، أبقى بنك إنجلترا على معدلات الفائدة دون تغيير للمرة الخامسة على التوالي، بعد يوم واحد من قرار مماثل بشأن الفائدة أعلنه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي. وحافظ بنك إنجلترا على معدلات الفائدة دون تغيير عند مستوى 5.25 بالمئة. وقال محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، إن الوضع الحالي ليس بالوضع المناسب لبدء خفض معدلات الفائدة في بريطانيا. وتباطأ معدل التضخم السنوي في المملكة المتحدة خلال فبراير الماضي بأكثر من المتوقع. وقال مكتب الإحصاءات الوطني إن التضخم بقياس مؤشر أسعار المستهلكين انخفض إلى 3.4 بالمئة، وهو أدنى مستوى له منذ أيلول 2021، مقارنة مع 4 بالمئة في كانون الثاني. وأضاف المكتب أن تراجع أسعار المواد الغذائية كان وراء هذا الانخفاض إلى حد بعيد. وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قد أبقى على معدلات الفائدة دون تغيير، الأربعاء، وذلك للمرة الخامسة على التوالي. وأبقى الفيدرالي على معدلات الفائدة عند مستوى 5.25 و5.5 بالمئة، وهو أعلى مستوى للفائدة في أكبر اقتصاد بالعالم منذ نحو 22 عاما.