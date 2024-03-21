وزير الكهرباء يزور مصنع سيمنس ويتفقد قطع الغيار لتأهيل المحطات في العراق
2024-03-21 16:20:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز
زار وزير الكهرباء زياد علي فاضل، الخميس، مصنع شركة سيمنس لتصنيع معدات إنتاج الطاقة، فيما تفقد قطع الغيار المصنعة لتأهيل المحطات الكهربائية في العراق. وذكر بيان لوزارة الكهرباء، اطلعت عليه الاقتصاد نيوز، ان وزير الكهرباء زياد علي فاضل، زار مصنع شركة سيمنس لإنتاج الطاقة في العاصمة الالمانية برلين. وأطلع الوزير خلال زيارته، على مراحل إنتاج وتصنيع قطع الغيار التي تم التعاقد بشأنها بين وزارة الكهرباء وشركة سيمنس لغرض تأهيل وصيانة محطات الكهرباء في البلاد، وتحسين جودة الخدمة المقدمة إلى المواطنين وزيادة موثوقية التجهيز وديمومته. وكانت وزارة الكهرباء تعاقدت العام الماضي مع شركة سيمنس ضمن عقود طويلة الأمد تستغرق خمسة سنوات لتأهيل وصيانة محطات الكهرباء في البلاد، وإستبدال المعدات المستهلكة بقطع غيار جديدة من الشركة المصنعة الرئيسة، وقد وصلت أجزاء كبيرة من قطع الغيار والمعدات الى البلاد، فيما يتم تصنيع الأجزاء المتبقية وشحنها تباعاً.