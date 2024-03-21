وزير الكهرباء يزور مصنع سيمنس ويتفقد قطع الغيار لتأهيل المحطات في العراق

2024-03-21 16:20:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

زار وزير الكهرباء زياد علي فاضل، الخميس، مصنع شركة سيمنس لتصنيع معدات إنتاج الطاقة، فيما تفقد قطع الغيار ‏المصنعة لتأهيل المحطات الكهربائية في العراق. وذكر بيان لوزارة الكهرباء، اطلعت عليه الاقتصاد نيوز، ان وزير الكهرباء زياد علي فاضل، زار مصنع شركة سيمنس لإنتاج الطاقة في العاصمة ‏الالمانية برلين. وأطلع الوزير خلال زيارته، على مراحل إنتاج وتصنيع قطع الغيار التي تم التعاقد بشأنها ‏بين وزارة الكهرباء وشركة سيمنس لغرض تأهيل وصيانة محطات الكهرباء في البلاد، وتحسين ‏جودة الخدمة المقدمة إلى المواطنين وزيادة موثوقية التجهيز وديمومته. ‏ وكانت وزارة الكهرباء تعاقدت العام الماضي مع شركة سيمنس ضمن عقود طويلة الأمد ‏تستغرق خمسة سنوات لتأهيل وصيانة محطات الكهرباء في البلاد، وإستبدال المعدات المستهلكة ‏بقطع غيار جديدة من الشركة المصنعة الرئيسة، وقد وصلت أجزاء كبيرة من قطع الغيار ‏والمعدات الى البلاد، فيما يتم تصنيع الأجزاء المتبقية وشحنها تباعاً. ‏