كتلة الديمقراطي تحذر من وضع "مجهول ومعقد": قرارات المحكمة الاتحادية بعيدة عن روح الدستور

2024-03-21 16:36:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ دعت كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب العراقي، يوم الخميس، إلى إنهاء "الازمة المفتعلة" بين بغداد وأربيل وعدم التوجه بالعراق الى "وضع مجهول ومعقد"، وفيما انتقدت المحكمة الاتحادية، عدت قراراتها أنها بعيدة عن روح الدستور.

وقالت الكتلة في بيان بمناسبة اعياد نوروز ورد لوكالة شفق نيوز، "يصادف عيد نوروز هذا العام ، والعراق يمر بسلسلة من المشاكل، أبرزها ما توصلت اليه المحكمة الاتحادية من قرارات بعيدة عن روح الدستور ، بحق إقليم كوردستان في موضوعي رواتب موظفي الاقليم وانتخابات برلمانه، والذي سمح بالتدخل بشؤون الاقليم والتحكم في أموره ومؤسساته وفرض سلطة المركز عليه في ظل تجاهل واضح لوضع إقليم كوردستان في الدستور وتمتعه بإدارة نفسه بنفسه".

وتابعت الكتلة، "لقد كانت القرارات الأخيرة للمحكمة الاتحادية بعيدة كل البعد عن الاتفاقات التي، ابرمت بين الأطراف المنضوية في تحالف ادارة الدولة قبل تشكيل الحكومة الحالية والتصويت على المنهاج الحكومي ، والتنصل عن هذه الاتفاقات بعد تشكيل الحكومة وهو ما تمت ملاحظته بالتدريج شيئًا فشيئًا ، الى ما وصل إليه الحال الآن من قرارات المحكمة الاتحادية".

واشارت الى ان "العودة الى ما تم الاتفاق عليه مع اطراف الإطار التنسيقي والاخرين في تحالف ادارة الدولة، أمر في غاية الاهمية بالنسبة للوضع الحالي، واثبات لحسن نيتهم والتزامهم بالتعهدات التي قدموها قبل تشكيل الحكومة، وإنهاء هذه الازمة المفتعلة بين الاقليم والحكومة وعدم التوجه بالعراق الى وضع مجهول ومعقد، يفضي إلى أوضاع وأمور ليست في صالح الجميع".