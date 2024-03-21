مشروع قرار أميركي في مجلس الامن لوقف اطلاق النار في غزة

2024-03-21 16:42:08 - المصدر: قناة الثامنة

طرحت واشنطن للمرة الأولى على الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، مشروع قرار يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار مرتبط بالإفراج عن الرهائن في قطاع غزة. وكشف وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن عن المشرع في تصريحات متلفزة، على هامش زيارته الى السعودية في محطة أولى من جولة شرق أوسطية يستكملها الخميس في مصر، وستقوده الى إسرائيل الجمعة. واكد بلينكن ان واشنطن طرحت مشروع قانون في مجلس الأمن يتطرق الى وقف فوري للنار، قائلا: "قدمنا بالفعل مشروع قرار وهو معروض الآن أمام مجلس الأمن ويدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار مرتبط بالإفراج عن الرهائن، ونأمل بشدة أن يلقى دعما من الدول".