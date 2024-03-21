التجارة: السلة الإنشائية تتضمن بيع المواد بالأقساط لثلاث فئات

2024-03-21 16:54:01 - المصدر: واع

بغداد - واع - نصار الحاج

أعلنت وزارة التجارة، اليوم الخميس، عن إبرام عقد مع القطاع الخاص لتأمين مواد السلة الإنشائية وتوفير موادها إلى المواطنين بأسعار منخفضة، وفيما أشارت إلى أن السلة الإنشائية تتضمن بيع المواد بالأقساط إلى ثلاث فئات، أكدت أن مراكز بيع المواد الغذائية حققت نجاحاً كبيراً وأسهمت بمواجهة ارتفاع الأسعار.

وقال المتحدث باسم الوزارة محمد حنون، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزارة التجارة حققت نجاحاً كبيراً في مراكز بيع المواد الغذائية والتي ساهمت في مواجهة ارتفاع الأسعار".

وأضاف حنون، أن "العمل جارٍ بخصوص السلة الإنشائية، حيث أبرمت الشركة العامة لتجارة المواد الإنشائية عقداً مع إحدى شركات القطاع الخاص العراقي لتأمين السلة الإنشائية"، مشيراً إلى "الحراك باتجاه تخزين كميات كبيرة من المواد الإنشائية في أحد المنافذ التسويقية الخاصة بالشركة العاملة لتجارة المواد الإنشائية".

وتابع أن "العقد يتضمن توفير كل المواد الإنشائية إلى المواطنين وبأسعار منخفضة، فضلاً عن بيع المواد لعوائل الرعاية الاجتماعية والشهداء والموظفين بالأقساط من خلال دعم مصرف الرافدين".

ولفت إلى أن "المصرف، يقدم الدعم بواقع 25 مليون دينار كسلفة تسجل على الموظف لشراء المواد الإنشائية عبر منافذ الشركة العامة لإدارة المواد الإنشائية"، منوهاً بأن "هذه المسألة ستكون عامل دعم كبير لبناء مساكن المواطنين وتأهيلها وستسهم بانتقالة نوعية في توفير المواد الإنشائية".