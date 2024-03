بيان للنزاهة: ضبط صرف اكثر من 279 مليون لساعات اضافة لعاملين في محطة كهرباء الناصرية

2024-03-21 17:00:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:اعلنت هيئة النزاهة عن ضبط اوليات بصرف مبالغ لساعات اضافية لعاملين في محطة الناصرية تجاوزت قيمتها 279 مليون دينار.وذكر البيان تابعته شبكة اخبار الناصرية ان “الفريق ضبط أوليَّاتٍ بصرف مبالغ الساعات الإضافيَّة للعاملين في محطة كهرباء الناصريَّة للسنوات (2021 ,2022 ,2023) والتي تمَّ صرفــها دون تقـديم تقارير عمل...

