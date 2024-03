2024-03-21 17:00:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:النزاهة ترصد هدر 10 ملايين دولار في حقل الغراف النفطييتبع..

The post النزاهة ترصد هدر 10 ملايين دولار في حقل الغراف النفطي appeared first on شبكة اخبار الناصرية.